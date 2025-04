Onde vai passar Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Santos e Atlético-MG se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta para São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul) e Premiere (pay-per-view).

O Santos busca sua primeira vitória e aposta no fator casa para conquistar os três pontos. Com o retorno de Neymar, que voltou a atuar na rodada passada após mais de um mês fora por lesão, o Peixe quer a vitória após a derrota contra o Fluminense por 1 a 0.

Do outro lado, o Atlético também tenta desencantar na competição. Sem vitórias nas três primeiras rodadas, o Galo vem de um empate emocionante com o Vitória, quando buscou a igualdade após estar duas vezes atrás no placar.

Santos x Atlético-MG -- Brasileirão 2025