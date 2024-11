Análise: Santos sofre com desfalques, joga mal e se despede da Série B com derrota

Por Rodrigo Keller

Chegou ao fim a inédita participação do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe perdeu de 2 a 1 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela última rodada da Segunda Divisão. O técnico interino Leandro Zago, que fez sua estreia pelo clube após a demissão de Fábio Carille, sofreu com a vasta lista de desfalques.

O Peixe entrou em campo sem poder contar com nove jogadores. Assim, Zago teve que realizar mudanças no time titular. As principais foram as entradas de Luan Peres e Souza na defesa, Rincón e Sandry no meio de campo, e Miguelito no ataque.

O Santos já sabia que não teria vida fácil contra o Sport, que tratou a partida como uma final. A vitória garantiu ao time pernambucano o retorno à Série A depois de três temporadas na Segunda Divisão. Apesar disso, era dever da equipe santista apresentar um bom futebol para sua torcida na despedida do pior ano da história do clube. Mas isso não aconteceu.

O Alvinegro Praiano não conseguiu jogar no primeiro tempo e viu o Sport dominar as principais ações do jogo do início ao fim. A única boa chance do Peixe ocorreu aos 29 minutos, em chute de Wendel Silva para fora. E foi só isso que a equipe produziu na etapa inicial. Para piorar, aos 49 minutos, Lucas Lima, que está emprestado ao Sport pelo Santos, marcou de pênalti o primeiro gol do jogo.

Os comandados de Zago voltaram mais ligados para a segunda etapa e equilibraram a partida. Mas ainda era preciso de mais para superar o determinado Sport. E foi o Leão que marcou o segundo gol da partida. Aos 14 minutos, Lucas Lima, de novo, aproveitou boa jogada de Lobato e ampliou o placar para os donos da casa.

O Santos ficou perdido em campo após o segundo gol do Sport. A equipe viu o Leão ampliar o marcador mais uma vez, com um gol contra de Pituca. No entanto, por sorte, Rafael Thyerre, zagueiro do time mandante, estava um pouco à frente da linha de defesa, e o tento foi anulado pelo árbitro. Logo depois, Wendel Silva balançou as redes para o Peixe e recolocou a equipe na partida. Laquintana teve boa chance após o tento, mas parou em defesa do goleiro dos donos da casa.

O Santos foi campeão da Série B e conquistou o retorno à Série A. Objetivos cumpridos. No entanto, a diretoria do Alvinegro Praiano precisa promover uma reformulação na equipe se quiser se manter na Primeira Divisão em 2025. Caso contrário, o Peixe possui altas chances de viver mais um ano conturbado.