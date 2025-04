Sem Wesley e Carbonero, Internacional divulga lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras

O Internacional divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos relacionados para o duelo contra o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece ainda nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Poupados no empate entre Internacional e Fortaleza, no último domingo, Fernando, Alan Patrick e Bruno Henrique estão à disposição do técnico Roger Machado para enfrentar o Palmeiras. Por outro lado, o Colorado não vai poder contar com o atacante Wesley, que sentiu um desconforto muscular no treino desta terça-feira.

O ponta ex-Palmeiras foi um dos destaques do Internacional no Brasileirão do ano passado, com 11 gols e uma assistência em 33 jogos. Nesta temporada, foram 13 partidas e uma assistência.

? Nossos jogadores relacionados para o confronto com o Palmeiras. #VamoInter ?? pic.twitter.com/33qFup2CeO ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2025

Johan Carbonero, com uma lesão muscular na coxa esquerda, também não foi relacionado para o duelo desta quarta-feira e desfalca o Colorado. Além deles, os zagueiros Juninho, Victor Gabriel e Gabriel Mercado e o lateral direito Bruno Gomes seguem em processo de recuperação e não enfrentam o Palmeiras.

Invicto na temporada, o Internacional busca se aproximar da liderança. O Colorado tem cinco pontos e ocupa a 7ª posição. Por outro lado, o Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados.

Confira a lista completa dos relacionados do Internacional para a partida contra o Palmeiras

Goleiros: Anthoni e Ivan



Laterais: Aguirre, Bernabei, Nathan e Ramon



Zagueiros: Clayton Sampaio, Kaique Rocha, Rogel e Vitão



Meias: Bruno Henrique, Diego Rosa, Fernando, Ronaldo, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Óscar Romero



Atacantes: Rafael Borré, Enner Valencia, Lucca e Vitinho