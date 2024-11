Técnico do Mirassol tira a camisa após empate valioso na Série B; assista

Do UOL, em São Paulo

O técnico Mozart, do Mirassol, extravasou após a equipe empatar com o Operário-PR e ficar ainda mais perto da Série A do Campeonato Brasileiro (assista ao momento).

O que aconteceu

O treinador tirou a camisa logo depois do apito final do duelo, que acabou em 1 a 1 dentro do Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

Mozart extravasou perto dos torcedores da equipe do interior paulista, que se aglomeraram no alambrado perto de um das bandeirinhas de escanteio.

O ex-zagueiro comanda o Mirassol desde o ano passado. Na última temporada, inclusive, o time bateu na trave e não conquistou uma vaga na Série A por um ponto.

O empate contra os paranaenses deixou os paulistas com 64 pontos e possibilidade de acesso ainda na 37ª rodada — basta que o Ceará ou o Sport tropecem em seus compromissos.