Laura Pigossi abre confronto Brasil x Argentina pela Billie Jean King Cup nesta sexta

Em sorteio realizado nesta quinta-feira, foi definido a ordem dos jogos do confronto entre Time Brasil BRB e Argentina, pelos playoffs da Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera. Nesta sexta-feira, para abrir o torneio a partir das 15h (de Brasília), Laura Pigossi, a tenista número 2 do Brasil e 129ª do mundo, enfrenta Solana Sierra, a número 1 da Argentina e 154ª.

"Realmente eu gosto de jogar com a torcida. É a primeira vez que vou abrir o confronto. Estou muito animada de poder representar o Brasil mais uma vez aqui no Ginásio do Ibirapuera, e muito feliz com o nosso time, a maneira como a gente vem treinando esses dias e a nossa união. Isso é o mais importante e o que faz a diferença e, com certeza, a atmosfera incrível vai ajudar muito", disse Laura, que enalteceu o apoio da torcida no Ginásio do Ibirapuera.

Na sequência, será a vez de Beatriz Haddad Maia entrar em quadra. A número 1 do Brasil e 17ª do mundo enfrenta Jazmin Ortenzi, número 2 da Argentina e 274ª.

Bia se diz motivada e feliz para enfrentar a Argentina. "Acho que o confronto contra a Alemanha fortaleceu muito a gente como time, e estamos mais preparadas. Estou me sentindo muito motivada e feliz, vivo um bom momento e me sinto competitiva para a gente jogar sexta e sábado".

No sábado, os jogos começam às 14h, com o duelo entre as números 1 de cada país, Bia e Sierra. Em seguida, jogam as números 2, Laura e Ortenzi. Em caso de empate, a definição será no jogo de duplas entre Bia e Ingrid Martins contra Martina Capurro Taborda e Melany Krywoj.

What a performance ? Rebecca Sramkova takes the second match 6-2 7-5 and levels the 1-1 for Slovakia ??#BJKCup pic.twitter.com/w3mgCYXoQZ ? Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 14, 2024

Confira a programação do confronto Time Brasil BRB vs Argentina:

Sexta-feira (15)

15h (abertura dos portões 1h30 antes)



Laura Pigossi (BRA) x Solana Sierra (ARG)

A seguir



Beatriz Haddad (BRA) x Jazmin Ortenzi (ARG)

Sábado (16)

14h (abertura dos portões 1h30 antes)



Beatriz Haddad (BRA) x Solana Sierra (ARG)

A seguir



Laura Pigossi (BRA) x Jazmin Ortenzi (ARG)



Beatriz Haddad (BRA)/Ingrid Martins (BRA) x Martina Capurro/Melany Krywoj (ARG)