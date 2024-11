Com contrato perto do fim, Alison segue com futuro indefinido no Santos

Com vínculo até o fim de 2024, Alison segue com seu futuro indefinido dentro do Santos. O volante soma apenas 15 minutos na atual temporada, mas busca conquistar mais tempo de jogo na reta final da Série B para renovar com o Peixe.

Caso o Santos conquiste o acesso nesta segunda-feira, contra o Coritiba, Alison pode ganhar espaço na reta final da competição. O duelo contra o Coxa é válido pela 36ª rodada, ou seja, o volante ainda teria dois jogos para mostrar serviço e provar que merece a renovação.

Alison entrou no final do segundo tempo da vitória do Santos sobre o Mirassol, por 3 a 2, pela 30ª rodada da Segunda Divisão. O jogo, disputado no dia 12 de outubro, foi o primeiro do volante após um ano e quatro meses longe dos gramados devido a uma lesão no LCA do joelho esquerdo.

Belas palavras do Gil para o volante Alison. Seguimos cada vez mais unidos pelo nosso principal objetivo! ??? pic.twitter.com/XhrbtlUbs5 ? Santos FC (@SantosFC) October 14, 2024

Apesar do retorno aos gramados apenas em outubro, Alison voltou a ser relacionado para um jogo do Santos quatro meses antes. O volante viu do banco de reservas a derrota do Alvinegro Praiano para o Botafogo-SP, por 2 a 1, em junho.

Alison construiu sua carreira no Peixe. Revelado pelo clube, o volante defendeu o Santos de 2011 a 2021, com uma passagem pelo RB Brasil em 2017, por empréstimo.

Em 2021, o atleta deixou o Alvinegro Praiano para defender o Al Hazem, da Arábia Saudita. Em 2023, ele retornou ao Brasil para sua segunda passagem pelo Santos. Alison chegou a disputar oito jogos na temporada passada até sofrer a lesão, em junho.

Enquanto se recuperava da lesão, o volante teve seu contrato renovado pelo Santos no fim de 2023. Portanto, ele espera ampliar seu vínculo mais uma vez para seguir defendendo o Peixe.