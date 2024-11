Roger Machado crê que o Internacional ainda está na briga do Brasileirão

O Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 na última sexta-feira e chegou ao 14º jogo seguido de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Após a partida no Beira-Rio, o técnico Roger Machado admitiu que ainda acredita em um possível título do Colorado, mesmo que seja difícil.

Após um início de campeonato não muito positivo, o Internacional foi crescendo e ganhando posições na tabela, principalmente após a chegada de Roger. Atualmente, o Internacional é o quarto colocado da liga nacional, com 59 pontos, oito a menos que o líder Botafogo, que ainda joga nesta rodada.

"Impossível não dar uma secadinha [em quem está acima na tabela], impossível. A matemática está aí. A primeira coisa que faço quando chego ao vestiário é abrir o celular e olhar a tabela para saber o número de vitórias. No momento, estamos a oito do Botafogo. É possível, sabemos que é difícil, mas já escalamos essa montanha até agora e precisamos nos manter na briga. Temos que nos manter na briga, fazer nossos pontos, porque senão não adianta. Está lá no fim da rampa, mas não fechou a porta. Isso mantém a crença", falou.

Roger Machado ainda valorizou a marca de 14 jogos de invencibilidade do Internacional no Brasileirão, alegando que ela foi fundamental para o crescimento da equipe durante a competição.

"É uma marca importante, não é em todo momento que você tem 14 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, que é muito duro. Escalamos a tabela. Na rodada 13, quando cheguei, estávamos olhando para trás, com seis pontos da zona. Olhando para frente estava muito longe, mas fomos gradativamente escalando essa montanha", disse.

Por conta da data Fifa, o Internacional volta a campo apenas no dia 21 de novembro, contra o Vasco da Gama, pelo Brasileirão. A bola rola em São Januário às 20h (de Brasília).