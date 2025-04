Playoffs NBA: Celtics e Cavaliers vencem e abrem 2 a 0; Rockets bate os Warriors e empata série

Os jogos dos playoffs da NBA seguem movimentados. Líder e vice-líder da Conferência Leste, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics venceram suas partidas e abriram 2 a 0 em suas séries. Por outro lado, o Houston Rockets bateu o Golden State Warriors e igualou o confronto entre os times.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBA (@nba)

Nesta quarta-feira, mesmo sem Jayson Tatum, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic por 109 a 100, pela primeira rodada da Conferência Leste. Assim, os atuais campeões da NBA abriram uma vantagem de 2 a 0 na série contra a franquia da Flórida.

O destaque dos Celtics foi o armador Jaylen Brown, autor de um duplo-duplo com 36 pontos e dez rebotes. Do lado do Magic, o ala Paolo Banchero marcou 32 pontos e pegou nove rebotes.

As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, desta vez com mando de Orlando. O jogo está marcado para iniciar às 20h (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boston Celtics (@celtics)

Assim como os Celtics, o Cleveland Cavaliers venceu e abriu 2 a 0 na sua série. A franquia de Ohio bateu o Miami Heat nesta quarta-feira por 121 a 112, com grande destaque Donovan Mitchell.

O armador dos Cavs foi o autor de 30 pontos, sendo 17 deles no último quarto, quando o Heat estava diminuindo a vantagem de sua equipe no placar. Porém, o cestinha da partida foi Tyler Herro, que fez 33 pontos e seis rebotes.

Os times voltarão a duelar neste sábado, às 14h. Agora, os dois próximos jogos da série serão em Miami.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleveland Cavaliers (@cavs)

Após ser derrotado no primeiro jogo em casa, o Houston Rockets se recuperou e venceu o Golden State Warriors por 109 a 94, igualando a série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste.

O resultado veio após um show de Jalen Green, armador dos Rockets, que fez 38 pontos e deu seis assistências. Do lado dos Warriors, a lenda Stephen Curry teve atuação discreta, com 20 pontos e nove assistências.

Após duas partidas em Houston, a série agora irá para o mando de Golden State. O jogo 3 entre os times será neste sábado, às 21h30.