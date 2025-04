Ancelotti ou Jorge Jesus: qual o melhor para seleção? Colunistas divergem

Carlo Ancelotti e Jorge Jesus despontam como principais opções da CBF para a assumir a seleção brasileira, com o italiano à frente.

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande divergiram sobre qual dos dois é o melhor para reerguer a seleção.

Casagrande: Eu contrataria o Jorge Jesus

Eu pegaria o Jorge Jesus, entre os dois. Pelo estilo de jogo, pela visão de futebol e por já ter trabalhado no Brasil e ter feito um grande trabalho. Por saber como funciona a relação entre a imprensa e o treinador da seleção brasileira.

O Jorge Jesus tem toda essa experiência. Eu pegaria o Jorge Jesus.

Walter Casagrande

Arnaldo: Eu prefiro o Ancelotti na seleção

O Jorge Jesus já deixou claro que sua preferência é dirigir a seleção. O Real joga a final da Copa do Rei, mas ainda tem chance e joga contra o Barcelona no Campeonato Espanhol.

O Ancelotti não vai sair do Real depois da final da Copa do Rei, ele vai pelo menos até o final da temporada. O Jorge Jesus está mais à mão, mas eu prefiro o Ancelotti.

Arnaldo Ribeiro

Casão exalta partida de Ferreira: 'Linhagem do Estêvão e do Yamal'

Destaque da vitória do São Paulo na Libertadores, o jovem Lucas Ferreira é da mesma "linhagem" de atacantes como Estêvão, do Palmeiras, e Lamine Yamal, do Barcelona, destacou o colunista Walter Casagrande.

Esse garoto, o Lucas Ferreira, é um ótimo jogador — habilidoso, canhoto, joga pela direita, vai pro fundo, vai pra dentro, acompanha a jogada, tem a passada larga.

É uma vantagem que ele tem. É uma linhagem de novos jogadores que vêm surgindo: uma linhagem Lamine Yamal. O Estêvão é parecido e o Ferreira é parecido.

Todos naquele estilo de jogador magro, com muita velocidade, com passada larga, com muita habilidade. É uma linhagem que está surgindo de jogadores que jogam pelo canto.

Walter Casagrande

Contra o Libertad, no Paraguai, Ferreira saiu do banco e marcou seu primeiro gol pelo São Paulo, abrindo o caminho da vitória por 2 a 0 que garantiu a liderança do grupo.

Aos 18 anos, Ferreira se destacou nos títulos da Copa do Brasil sub-20, sobre o Palmeiras, e da Copinha, sobre o Corinthians, e fez ontem apenas seu décimo jogo como profissional.

