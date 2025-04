Bia Haddad reage e avança de fase no WTA 1000 de Madri

Bia Haddad Maia encerrou a amarga sequência de nove derrotas seguidas na temporada 2025. Nesta quinta-feira, a tenista brasileira passou pela segunda rodada do WTA 1000 de Madri com um triunfo sobre a norte-americana Bernarda Pera, número 81 do ranking.

A vitória não foi fácil. Depois de perder o set inicial, Bia Haddad ? que não precisou jogar a primeira rodada em Madri por ser cabeça de chave ? reagiu e virou o duelo. A número 19 do mundo fechou a partida por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/1.

Na próxima fase no WTA de 1000 de Madri, Bia Haddad irá enfrentar a suíça Belinda Bencic, ex-número 4 do mundo e atual 42 do ranking.

O triunfo ainda fez Bia Haddad assumir a liderança no retrospecto contra Bernarda Pera. Foi o terceiro duelo entre as tenistas, com a segunda vitória da brasileira.

Bia Haddad não vencia uma partida desde o Aberto da Austrália, no começo do ano. No primeiro Grand Slam do ano, a paulista havia conseguido superar duas rodadas.