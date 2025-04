Vojvoda fala sobre "empate amargo" e chances desperdiçadas pelo Fortaleza

O Fortaleza visitou o Bucaramanga, na Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores e voltou para casa com o empate por 1 a 1. O treinador da equipe, Juan Pablo Vojvoda, lamentou o resultado dizendo que houve oportunidades para conquistar os três pontos.

Final de partida na Colômbia! O Fortaleza empata fora de casa e soma um ponto na CONMEBOL Libertadores. ? Deyverson#FortalezaEC pic.twitter.com/qG0O6umiJQ ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 24, 2025

"Recebemos o resultado com um sabor amargo porque faltava muito pouco para o final. Tivemos as chances para converter, tivemos as chances fora de casa, estava 1 a 0, podia ser 2 a 0. Isso significa que transitamos, tivemos as chances, mas não tivemos a eficiência. Primeiro, por sorte, com a primeira de Pikachu. Mas acho que jogamos uma partida decente fora de casa e tínhamos que ter 'matado o jogo' com mais um gol", afirmou o argentino.

Ainda sobre o jogo, Vojvoda destacou a vantagem tática do Fortaleza ao abrir o placar fora de casa. Os colombianos foram forçados a pressionar mais e isso abriu espaços nas costas da defesa que o Tricolor de Aço não soube aproveitar e converter em gols.

"Sabíamos que, com a vantagem de 1 a 0, sobre o Bucaramanga e na casa deles, conseguiríamos espaços atrás para seguir atacando. E vimos isso, com chances muito claras, mas não conseguimos aproveitar e definir", completou.

O Fortaleza ainda não venceu na Libertadores e ocupa a lanterna do grupo E, com um ponto (tem uma partida a menos, já que o duelo contra o Colo Colo foi suspenso). No Campeonato Brasileiro, o Leão tem uma campanha de uma vitória, dois empates e duas derrotas, que somam cinco pontos (14º lugar).

A próxima partida do Fortaleza será neste sábado, contra o Sport Recife, às 20h (de Brasília). O jogo será disputado na Ilha do Retiro, em Recife.