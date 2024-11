Corinthians provoca Gustavo Mosquito após triunfo contra o Vitória: "Sai, zika!"

O Corinthians provocou o ponta Gustavo Mosquito após o triunfo sobre o Vitória, neste sábado. O jogador de 27 deixou o Timão em julho, alegando atraso no pagamento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), e assinou com o Leão em seguida.

Em sua conta no X (ex-Twitter), o clube publicou uma imagem do inseto mosquito sendo atingido por uma mão, com a legenda "sai, zika!", se referindo à doença transmitida pelo Aedes aegypti.

Gustavo Mosquito foi titular no duelo deste sábado, e incomodou a defesa corintiana com suas arrancadas pelo lado direito. No entanto, o atleta perdeu grande chance na segunda etapa, parando em grande intervenção do goleiro Hugo Souza.

O camisa 7 do Vitória foi substituído pelo técnico Thiago Carpini aos 33 minutos do segundo tempo, para a entrada de Zé Hugo. Esse foi o primeiro reencontro do jogador com o Timão após sua saída conturbada.

Pelo Corinthians, Mosquito acumulou 177 jogos (84 como titular), 18 gols marcados e um título conquistado (Campeonato Paulista de 2019). Sua última partida com a camisa do Timão foi o clássico contra o Palmeiras, no qual o alvinegro perdeu por 2 a 0.

Triunfo sobre o Vitória

Neste sábado, o Vitória começou melhor e abriu o placar com Alerrandro, recebendo "presente" de Hugo Souza na saída de bola. O Timão empatou com Yuri Alberto ainda no primeiro tempo e virou na segunda etapa, com Memphis Depay. O meia Rodrigo Garro participou dois dois gols, com passes precisos.

Como consequência do resultado positivo no Barradão, o Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileiro, com 41 pontos. Já o Vitória caiu para a 13ª colocação, permanecendo com 38 unidades.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Cruzeiro, em Itaquera, no dia 20 (quarta-feira).