Vasco se prepara para decisões na base; veja calendário

Os times de base do Vasco da Gama terão um final de semana recheado de decisões. As equipes sub-15 e sub-17 entram em campo por fases decisivas do Campeonato Carioca, enquanto o sub-23 inicia sua caminhada no mata-mata do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Os primeiros a entrarem em campo serão os mais novos. Neste sábado, no duelo de volta da semifinal, o sub-15 do Vasco briga por uma vaga na decisão do Carioca contra o Fluminense. A bola rola às 9h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, no CT do Flu.

Os jovens do sub-15 vascaíno precisarão buscar a virada se quiserem alcançar a final do Estadual. Na partida de ida, com mando do Cruzmaltino, o Fluminense saiu vitorioso por 2 a 1. Assim, o Vasco terá que vencer por dois ou mais gols para ir à decisão.

Agenda da #BaseForte O Sub-15 decide uma vaga na final do Carioca contra o Fluminense neste sábado, às 9h, em Xerém. Também no sábado e contra o mesmo adversário, o Sub-17 faz o primeiro jogo da semifinal, às 11h, com VascoTV. Na segunda-feira o Sub-20 joga as quartas de final... pic.twitter.com/gOqeGk6SjD ? Vasco Base (@vascobase) November 7, 2024

Já a equipe sub-17 do Vasco também terá pela frente o Fluminense fora de casa, mas a partir das 11h deste sábado. O confronto, porém, é o primeiro jogo da semifinal do Carioca da categoria.

Já na segunda-feira, o sub-23 do Vasco fará seu primeiro jogo no mata-mata do Brasileiro de Aspirantes. O Cruzmaltino visita o Santos, às 15h, no CT Rei Pelé, em embate pelas quartas de final da competição. Como o Peixe teve melhor campanha que o time carioca, ganhou o direito de atuar em casa.

As duas primeiras partidas, do sub-15 e do sub-17, serão transmitidas ao vivo pela Vasco TV, no YouTube. Já a transmissão do duelo do sub-23 deve ficar por conta do Santos, que é o mandante do embate.

Veja o calendário dos próximos jogos da base do Vasco:

Sábado, 9 de novembro

Sub-15: Fluminense x Vasco, às 9h, no CT do Fluminense - duelo de volta da semifinal do Carioca

Fluminense x Vasco, às 9h, no CT do Fluminense - duelo de volta da semifinal do Carioca Sub-17: Fluminense x Vasco, às 11h, também no CT do Fluminense - jogo de ida da semifinal do Carioca

Segunda-feira, 11 de novembro