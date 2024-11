Rebeca Andrade será embaixadora dos Jogos da Juventude

O time de Embaixadores dos Jogos da Juventude Caixa 2024 recebeu um enorme reforço. Maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos e uma das maiores atletas da atualidade no mundo todo, Rebeca Andrade estará em João Pessoa.

A ginasta, que ganhou quatro medalhas em Paris e é uma das principais fontes de inspiração dos jovens atletas brasileiros, estará na capital da Paraíba no dia 18 de novembro, data em que vão começar as competições de ginástica artística. A programação dela, porém, ainda será confirmada.

"Estou bem ansiosa para encontrar essa garotada, para celebrar esse momento que é tão importante e especial. E não só para eles, mas para mim também. Esses meninos e meninas são o futuro do nosso esporte, podem estar representando o nosso país em Mundiais, Jogos Olímpicos da Juventude, Pan-Americanos, Olimpíadas nos próximos anos. Que eles aproveitem muito todas as oportunidades, todos os momentos, porque é parte do aprendizado e parte do processo para quem tem o sonho de ser atleta", disse Rebeca.

"Para o COB, é uma honra imensa contar com a presença de Rebeca Andrade como embaixadora dos Jogos da Juventude. Seu desempenho histórico nos Jogos Olímpicos de Paris ainda está vivo na memória de todos os brasileiros e, certamente, é inspiração para os mais de quatro mil jovens participantes da competição. Ela é um modelo de dentro e fora dos ginásios, uma referência de sucesso. Ter a maior medalhista olímpica do nosso país na história compartilhando suas experiências aos mais jovens será um privilégio e abrilhantará ainda mais o evento em João Pessoa", afirma o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.

Na capital da Paraíba, Rebeca pode inclusive ajudar a inspirar suas futuras companheiras de seleção brasileira. É que, ainda que a faixa etária geral dos Jogos da Juventude seja de 15 a 17 anos, na ginástica artística feminina as idades variam de 14 a 15. Isso porque a chegada à categoria adulta acontece no ano em que uma ginasta completa 16 anos. Então boa parte das competidoras dos Jogos da Juventude poderão, já em 2025, estar competindo entre as adultas.

Com Rebeca Andrade foi assim. Ela começou a treinar aos quatro anos em um projeto social de iniciação ao esporte da prefeitura da cidade, inspirada em Daiane dos Santos, mudou-se para Curitiba aos dez anos e, um ano depois, seguiu para o Rio de Janeiro, para treinar no Flamengo.

Estreou na seleção aos 15 anos (no ano em que completaria 16), em 2015, já sonhando com a Rio-2016, sua primeira edição de Jogos Olímpicos. Sofreu com três lesões de LCA (ligamento cruzado anterior) no mesmo joelho direito, que adiaram até 2021 sua estreia em Campeonatos Mundiais. Quando isso aconteceu, já era campeã olímpica.

Venceu o salto em Tóquio-2020 e foi prata no individual geral naquela edição. Em Paris, ganhou mais quatro medalhas, chegando a seis na carreira, um recorde para o Brasil. Venceu no solo, quando recebeu uma homenagem histórica de Simone Biles, foi prata no salto e no individual geral, e ajudou o Brasil a ganhar uma inédita medalha por equipes, um bronze.

Rebeca é a segunda campeã olímpica de Paris 2024 anunciada como embaixadora dos Jogos da Juventude. Antes dela, a judoca Bia Souza também havia sido confirmada.

O time de embaixadores ainda tem Caio Bonfim (prata na marcha atlética), Netinho Pontes (bronze no taekwondo) e os atletas olímpicos Marcus D'Almeida (tiro com arco) e Lígia Silva (tênis de mesa). A principal função dos embaixadores é ter contato com os atletas, permitindo a troca de experiências com seus ídolos. Eles assistem competições, entregam medalhas e participam de bate-papos e ações educativas.