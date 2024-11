Edu Gaspar deixa cargo de diretor esportivo do Arsenal

Nesta segunda-feira, o Arsenal anunciou que o brasileiro Edu Gaspar renunciou ao cargo de diretor esportivo do clube. Assim, ele deixa o clube após cinco anos de serviços prestados.

O dirigente estava na equipe desde 2019, quando era diretor técnico, e assumiu a posição de diretor esportivo em novembro de 2022, no qual supervisionou o futebol masculino, feminino e das categorias de base.

Edu Gaspar já se pronunciou sobre sua saída, agradeceu ao clube e aos torcedores e revelou estar buscando um novo desafio.

"Esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar. O Arsenal me deu a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas incríveis e a chance de fazer parte de algo tão especial na história do clube. Foi uma jornada especial e agradeço a Stan, Josh, Tim e Lord Harris pelo apoio que me deram", afirmou.

"Adorei trabalhar com tantos colegas excelentes em nossos times masculino, feminino e de base, especialmente Mikel (Arteta), que se tornou um grande amigo. Agora é hora de buscar um desafio diferente. O Arsenal sempre permanecerá em meu coração. Desejo ao clube e seus torcedores apenas coisas boas e tudo de bom", concluiu.

O coo-presidente do Arsenal, Josh Kroenke, também falou sobre a renúncia do brasileiro e garantiu que o time continua focado em conquistar títulos.

"Respeitamos a decisão de Edu e agradecemos a ele por sua imensa contribuição e dedicação para levar o clube adiante. Todos no clube desejam o melhor a ele. Todos gostamos muito dele e da energia positiva que ele traz para tudo e todos", disse.

"Mudança e evolução fazem parte do nosso clube. Continuamos focados em nossa estratégia e em ganhar grandes troféus. Nosso plano de sucessão refletirá essa ambição contínua", completou.

Durante seu período no Arsenal, o dirigente foi um grande aliado do técnico Mikel Arteta e peça importante na contratação de alguns jogadores fundamentais da equipe da Premier League, como Declan Rice e Martin Odegaard.

Ainda não foram revelados os motivos exatos da saída de Edu Gaspar. Entretanto, segundo o jornalista Fabrizio Romano, Evangelos Marinakis, proprietário de clubes como Nottingham Forest e Olympiakos, estaria interessado nos serviços do dirigente.

Após trabalhar no Corinthians e na Seleção Brasileira com o técnico Tite, Edu Gaspar assumiu o cargo de diretor esportivo do Arsenal em 2019. O brasileiro foi crucial no projeto vencedor do clube nos últimos anos, contratando promessas que se tornaram uma realidade no futebol inglês, como Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e William Saliba.

Antes, Edu Gaspar já havia uma ligação com o Arsenal, onde atuou como jogador por quatro anos, de 2001 a 2005, sendo comandado pelo lendário técnico Arsène Wenger.