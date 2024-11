Fortaleza vence Juventude e se aproxima do Palmeiras no Brasileiro

Neste sábado, o Fortaleza venceu o Juventude por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 32ª do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Moisés, Mancuso e Kuscevic.

Com o resultado, o Leão chegou a 60 pontos, ocupando a terceira posição, e se aproximou do Palmeiras, segundo colocado, que tem um ponto a mais. Além disso, a equipe alançou sua melhor campanha na história do Brasileirão de pontos corridos, superando 2021. Já o Juventude perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento e está na 18ª posição, com 34 pontos.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), diante do Vasco, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileiro. Enquanto o Juventude enfrenta o Bahia, no mesmo dia e horário, no Alfredo Jaconi.

FIIIIIIIIIIIIIMMMMM DE JOGO NO ALFREDO JACONI! O FORTALEZA BATE O JUVENTUDE, SUPERA A PRÓPRIA MARCA DE 2021 E ALCANÇA A MELHOR CAMPANHA NA HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO NA ERA DOS PONTOS CORRIDOS! ?? MOISÉS

?? MANCUSO

?? KUSCEVIC #FortalezaEC pic.twitter.com/5w6focTmHo ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) November 2, 2024

O Fortaleza abriu o placar já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos. Tinga apareceu na área e cruzou rasteiro para Moisés que finalizou de primeira para o fundo do gol.

Logo em seguida, cinco minutos depois, o time visitante marcou seu segundo gol no jogo. Martínez rolou para Mancuso perto da entrada da área e o lateral esquerdo chutou forte rasteiro para marcar um belo gol.

Aos 25 minutos da etapa final, o Fortaleza ampliou a vantagem. Bruno Pacheco cruzou pela esquerda na medida na segunda trave para Kuscevic, que finalizou pelo alto para marcar.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 0 X 3 FORTALEZA

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 2 de novembro de 2024, sábado



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Cartões Amarelos: Edson Carioca, Zé Marcos e Ronaldo (Juventude); Bríte e Bruno Pacheco (Fortaleza)



Gols: Moisés, aos 47 minutos do 1°T; Mancuso, aos 52 minutos do 1°T; e Kuscevic, aos 25 minutos do 2ºT (Fortaleza).

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Ronaldo (Dudu Vieira), Jadson e Luis Mandaca (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Marcelinho), Edson Carioca (Gabriel Taliari) e Gilberto (Erick).



Técnico: Fábio Mathias.

FORTALEZA: João Ricardo, Brítez (Tinga), Kuscevic, Titi e Mancuso (Yago Pikachu); Matheus Rossetto (José Welison), Hércules e Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho (Bruno Pacheco), Moisés (Breno Lopes)e Lucero.



Técnico: Juan Vojvoda.