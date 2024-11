Kauã Elias reclama de perseguição da arbitragem após empate do Fluminense: "Isso tem que acabar"

O Fluminense tropeçou nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Os tricolores empataram com o Grêmio em 2 a 2 no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada da competição.

Os cariocas, que chegaram a virar a partida no segundo tempo, sofreram o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, após pênalti de Fábio em Nathan Fernandes, que foi muito questionado pelos jogadores.

O atacante Kauã Elias, autor do segundo gol do Fluminense, criticou a arbitragem de Matheus Candançan, alegando que o Tricolor já teve outros episódios de reclamação com o árbitro.

"Um empate que a gente sabe que não poderia acontecer. Esse é o mesmo árbitro que deu o pênalti contra o Cruzeiro. É sempre contra o Fluminense que acontece isso. Nós sempre sofremos, perdemos um ponto, três pontos. Isso tem que acabar", disse o atacante.

Com o resultado, o Fluminense segue na 12ª posição, com 37 pontos. A equipe carioca pode ver a zona de rebaixamento se aproximar dependendo dos demais jogos da rodada. Já o Grêmio está uma posição acima, com 39 pontos.