Luan Peres e Miguelito treinam, mas ainda são dúvidas no Santos para enfrentar o Vila Nova

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o técnico Fábio Carille comandou um treino no CT Rei Pelé.

O comandante contará com o retorno de Gabriel Brazão. O goleiro está de volta após cumprir suspensão na vitória de 2 a 0 sobre o Ituano, na última segunda-feira.

O zagueiro Luan Peres, desfalque nos últimos jogos devido um estiramento muscular na região intercostal esquerda, fez um treino mais leve e ainda não tem presença certa no duelo com os goianos, assim como Miguelito. O meia busca a melhor forma física após passar por uma infecção intestinal.

Jair, por sua vez, ficou apenas na parte interna do CT Rei Pelé. O zagueiro trata uma inflamação do músculo do quadril direito.

Carille ainda tem mais duas sessões de treinos para definir a equipe titular. O duelo com o Vila Nova está marcado para sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B.

O Santos lidera, com 62 pontos, e pode confirmar o acesso para a elite caso ganhe dos goianos e o Ceará, que recebe o Avaí, tropece.