Lanterna do Brasileiro, Atlético-GO demite treinador Umberto Louzer após 11 jogos

O Atlético-GO anunciou, nesta terça-feira, a demissão do treinador Umberto Louzer, depois de 11 jogos disputados. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o clube vai seguir sob o comando da comissão técnica permanente até o final da temporada.

"O Atlético Goianiense informa a saída do técnico Umberto Louzer. O clube seguirá até o fim do Campeonato Brasileiro sob o comando da comissão técnica permanente", escreveu o Atlético-GO nas redes sociais.

Contratado no começo de agosto, Umberto Louzer comandou o Atlético-GO em 11 jogos. Foram três vitórias, um empate e sete derrotas, com um aproveitamento de aproximadamente 30%. No último jogo, o Dragão foi derrotado pelo Grêmio, de virada, por 3 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio.

O treinador não conseguiu recuperar o Dragão na competição. A equipe segue na lanterna, com apenas 22 pontos, e, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, tem 99,96% de chance de ser rebaixada para a Série B.

O Atlético-GO volta a campo no dia 6 de novembro, quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly. O Galo ocupa a 10ª posição, com 41 pontos conquistados.