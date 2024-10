Pablo Maia, do São Paulo, diz estar "respeitando o processo" em recuperação de lesão

O São Paulo perdeu uma peça chave do seu meio-campo no final de abril. Pablo Maia sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda durante o treino da véspera do clássico contra o Palmeiras. Poucos dias depois, o volante passou por cirurgia e, desde então, vem passando pelo processo de recuperação.

No último dia 15 de outubro, o Tricolor informou que Pablo Maia realizou trabalho de fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda. Apesar disso, o São Paulo só conta com o retorno do volante para a pré-temporada de 2025, uma vez que não deseja causar nenhum problema acelerando a recuperação do jogador.

E, com isso, Pablo Maia concorda. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador comentou sobre a lesão sofrida e destacou que está "respeitando o processo", sem pular etapas, para evitar qualquer tipo de recaída.

"É um pouco difícil você se lesionar, mas está sendo muito boa (a recuperação). Estou tendo uma evolução muito boa também, passo a passo, respeitando o processo, que acho que é algo muito importante", afirmou o volante.

Pablo Maia ainda apontou a importância da parte psicológica no tratamento de uma lesão grave. "É uma outra parte que tem que trabalhar muito, o mental. Com a ajuda das pessoas, da minha família, você tendo a cabeça boa, tendo essa tranquilidade para focar na recuperação, para voltar bem o mais rápido possível".

Mesmo seguindo o cronograma de recuperação feito pelo São Paulo, o jogador também tem aproveitado a rotina um pouco mais tranquila para aproveitar os momentos em família.Ainda assim, ele já está de olho em seus próximos objetivos com o clube.

"O primeiro de tudo é voltar bem, confiante, para entregar o meu melhor no São Paulo. Ganhar títulos, com certeza. E conseguir me empenhar da melhor maneira possível", concluiu Pablo Maia.

Ainda sem Pablo Maia, o São Paulo retorna aos gramados apenas na próxima semana. O Tricolor enfrenta o Bahia na próxima terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.