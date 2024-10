Memphis vê confiança em alta após vitória e pede Corinthians mais ofensivo

Do UOL, em São Paulo

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, Memphis Depay acredita que o resultado vai dar mais confiança ao Timão na sequência do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez em dois meses que a equipe paulista deixou a zona de rebaixamento após o fim da rodada.

O que aconteceu

Na saída de campo, Memphis, que balançou a rede em cobrança de pênalti, destacou que espera um desempenho melhor do ataque alvinegro nas próximas partidas. Na última rodada, o Timão goleou o Athletico-PR por 5 a 2. O holandês marcou de falta.

Não preciso dizer o quão importante é essa vitória, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a nossa situação. Então, fizemos o que precisava ser feito hoje e estamos muito felizes. Acho que isso nos dá confiança para agora trabalharmos em alguns jogos de três pontos. É importante entrar nesse ritmo, ter esse tipo de confiança. Hoje só vencemos por 1 a 0, podíamos ter feito melhor e ainda melhoramos, mas hoje estou orgulhoso da equipe, não sofremos gol, continuamos lutando e com esse tempo também não está fácil, então eu estou orgulhoso da equipe hoje.

Memphis Depay, na saída de campo, ao Premiera

No último domingo (27), o atacante holandês foi presenteado por um menino indígena, chamado Guilherme, em Cuiabá, na chegada ao hotel onde a delegação se hospedou. O jogador agradeceu o gesto e disse que o item trouxe "força dos ancestrais" ao Corinthians.

Foi um lindo presente. Foi a força dos ancestrais hoje. Eu tenho muita admiração pelo Brasil, fico feliz com o carinho que recebo e tento fazer o meu melhor pelo Corinthians.

Com a vitória, o Timão salta para a 15ª colocação, com 35 pontos. Na próxima segunda-feira (4 de novembro), a equipe receberá o Palmeiras pela 32ª rodada, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília).