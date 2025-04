PSG e Barcelona na semi da Liga dos Campeões: o que esperar dos times?

Apesar de derrotados nos jogos de volta das quartas de final, Barcelona e PSG avançaram às semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Alicia Klein e Milly Lacombe projetaram o que as equipes ainda podem fazer na competição, no UOL News.

O PSG foi derrotado pelo Aston Villa por 3 a 2, mas avançou com 5 a 4 no agregado. Já o Barcelona foi derrotado por 3 a 1 pelo Borussia Dortmund e garantiu vaga com um placar agregado de 5 a 3.

Arsenal e Real Madrid (3 a 0 para os ingleses na ida), e Inter de Milão e Bayern de Munique (2 a 1 para os italianos na ida) ainda disputam vaga entre os quatro melhores, e entram em campo amanhã (16).

Alicia: PSG mostra que time é mais importante que estrela

Ter um time é mais importante do que ter um elenco estrelado. Ter só jogadores de peso não resolve. Tem que transformar isso em um grupo que funcione. O PSG consegue fazer isso, com muitos meninos. Tomou um susto hoje. [...] Não foi bem. O Barcelona também não foi bem, mas ambos conseguiram segurar o resultado da ida.

Alicia Klein

Milly: Raphinha com sinal de alerta no Barcelona

O Raphinha foi para a seleção e teve uma passagem desmoralizante pela última Data Fifa. Ficou ruim para ele. Cantou de galo: falou que ia dar porrada em argentino, dentro e fora de campo. Levou um baile com direito a 'olé', pipocou fortemente.

E é claro que ele carrega essa experiência na volta para o Barcelona. Então ele jogou mal quando chegou, melhorou, mas hoje voltou a jogar mal. Tem um sinal de alerta aí.

Milly Lacombe

