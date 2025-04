Santos deve ter Neymar titular e outras duas mexidas contra o Atlético-MG

O Santos deve encarar o Atlético-MG, amanhã, com a volta de Neymar ao time titular. Os times se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

César Sampaio encerrou a preparação com Neymar no time titular. O camisa 10 não é titular desde as quartas de final do Paulistão contra o Bragantino. Ele se recuperou de lesão na coxa e entrou no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, no domingo.

O ensaio final ainda teve outras duas mudanças: Barreal, Gabriel Bontempo devem ganhar as vagas de Thaciano e Diego Pituca. Neymar entrou no lugar de Rollheiser.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

A partida será a primeira de César Sampaio como interino neste ano. Ele assumiu o cargo de treinador provisoriamente enquanto a diretoria busca por um substituto para o demitido Pedro Caixinha.

O Santos está na zona de rebaixamento. O Peixe é o 18° colocado e tem apenas um ponto após três rodadas disputadas. A equipe perdeu para Vasco e Fluminense, ambos fora de casa, e empatou com Bahia, na Vila Belmiro.