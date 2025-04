Corinthians x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h30 (de Brasília).

O Timão espera voltar a vencer após a dura derrota no Derby. No último sábado, a equipe de Ramón Díaz perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, na Arena Barueri, e amargou o primeiro revés no Brasileiro, competição na qual ocupa a nona colocação, com quatro pontos.

Para o duelo, Ramón ainda não deve contar com o goleiro Hugo Souza e com o meia Rodrigo Garro, que se recuperam de lesões na coxa direita e no joelho direito, respectivamente. Igor Coronado, com trauma no ombro, é dúvida, assim como Fabrizio Angileri, que trata contusão muscular na coxa esquerda.

Coringão finalizou os trabalhos para mais um desafio em casa pelo Brasileirão! ? ? Fluminense

? 19h30 (horário de Brasilia)

?? Neo Química Arena

? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/6s6VroUqb2 ? Corinthians (@Corinthians) April 15, 2025

Em contrapartida, a comissão técnica espera voltar a ter o zagueiro Gustavo Henrique à disposição. O defensor se recupera de um incômodo na coxa direita e ficou de fora dos últimos três jogos do Corinthians.

Do outro, o Fluminense chega embalado após o retorno de Renato Gaúcho ao comando técnico da equipe. Com o treinador, o Tricolor venceu seus últimos três jogos, sendo o mais recente contra o Santos, por 1 a 0, no domingo. O time ocupa a quinta posição, com seis pontos.

Renato tem algumas dores de cabeça para a partida. Isso porque ele não deve contar com os lesionados Thiago Silva, Otávio, Riquelme, Isaque, Gabriel Fuentes e Guga. Renato Augusto, em transição física, é dúvida.

O Corinthians conta com bom retrospecto em casa contra o Fluminense. Em 14 partidas em Itaquera, a equipe paulista conquistou nove vitórias, somou dois empates e amargou três derrotas. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, foram dois triunfos corintianos, um tricolor e dois empates.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 19h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima



Assistentes: Luanderson Lima do Santos e Francisco Chaves Bezerra Júnior



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Carrilo, Raniele, Martínez e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli, Arias, Lima e Canobbio; Cano.



Técnico: Renato Gaúcho.