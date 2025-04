Santos encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão; veja provável escalação

Nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, o Santos encerrou sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

Sob o comando do técnico interino César Sampaio, o elenco santista realizou um aquecimento sem bola, envolvendo coordenação. Posteriormente, trabalharam troca de passes em espaço reduzido.

Para o duelo, o Santos não poderá contar com três atletas: o atacante Soteldo (problema muscular), o meio-campista Zé Rafael (problema crônico na coluna) e o lateral esquerdo Souza (ruptura da sindesmose do tornozelo).

No momento, o Alvinegro Praiano tem apenas um ponto e ocupa a 18ª posição do Brasileirão, com duas derrotas e um empate.