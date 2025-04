'Indefensável': Colunistas questionam filho de patrocinador no Corinthians

A contratação de Danielzinho Trajano pelo Corinthians levantou questionamentos de Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News. Ele é filho do diretor-executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube.

O jogador tem passagens por Náutico e Grêmio, ambos patrocinados pela empresa em que Daniel Trajano - o pai dele - trabalha. O vínculo da Esportes da Sorte com o Grêmio foi encerrado em 2025.

Milly: Contratação é indefensável

A contratação do Danielzinho é indefensável. E tem uma coisa no argumento que o Corinthians usou para dizer por que contratou que é maravilhoso: 'vemos muita capacidade de progressão'.

Ele tem 18 anos, que é considerado velho para essa categoria. E é progressão. Não dizem que é muito bom, porque vai arrebentar, porque já estava de olho. 'A gente enxergou uma capacidade de melhorar' - ele não deve ser muito bom.

Milly Lacombe

Alicia: Histórico não ajuda

Espero que o Danielzinho nos cale e mostre um grande futebol e prove que o potencial de evolução existia. Mas o histórico não ajuda - de ele só ter jogado até hoje em clubes patrocinados pela empresa em que o pai dele é um diretor importante.

Alicia Klein

