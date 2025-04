Botafogo x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira, o São Paulo visita o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O Tricolor segue em busca da primeira vitória, enquanto os cariocas querem se recuperar da derrota na última rodada.

O São Paulo não começou bem no Campeonato Brasileiro e tem três empates em três jogos. No último domingo, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbis. A equipe ocupa apenas a 15ª posição, com três pontos somados.

Por conta da sequência ruim de resultados, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Botafogo pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

Para o duelo, Zubeldía terá que lidar com ausências de peso. Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) estão fora da partida contra o Botafogo.

A boa notícia fica por conta do retorno de Robert Arboleda, que não jogou contra o Cruzeiro por conta de uma sobrecarga na coxa esquerda, e será relacionado para viagem ao Rio de Janeiro. Jonathan Calleri cumpriu suspensão diante do Cruzeiro, após a expulsão na partida contra o Atlético-MG, e também estará à disposição de Luis Zubeldía.

Último treino antes da nossa primeira viagem ao Rio de Janeiro na temporada! O Tricolor enfrentará o Botafogo nesta quarta-feira, às 18h30, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Por outro lado, o Botafogo vem de derrota contra o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o 10º colocado, com quatro pontos conquistados.

O técnico Renato Paiva não terá problemas para escalar o Glorioso para enfrentar o São Paulo. O zagueiro Bastos, que ainda não atuou em 2025, segue se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no ano passado, e Nathan Fernandes, reforço do clube para a temporada, está em processo de transição física.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X SÃO PAULO

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino



Técnico: Renato Paiva

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Luciano, Lucas Ferreira e Ferreirinha; Jonathan Calleri



Técnico: Luis Zubeldía