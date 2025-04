Santos x Atlético-MG: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

O Santos segue sem vencer na competição. No último domingo, o Peixe foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, com gol nos acréscimos. Samuel Xavier marcou o gol Tricolor, no Maracanã, em duelo da terceira rodada do torneio, que marcou o retorno do meia-atacante Neymar Jr. aos gramados depois de mais de um mês.

Com este resultado, a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha ficou insustentável e o português foi demitido. Desta forma, César Sampaio é quem assume interinamente o comando da equipe. No momento, o Peixe tem apenas um ponto e ocupa a 18ª posição, com duas derrotas e um empate.

Para o duelo, o Santos não poderá contar com três atletas: o atacante Soteldo (problema muscular), o meio-campista Zé Rafael (problema crônico na coluna) e o lateral esquerdo Souza (ruptura da sindesmose do tornozelo).

Do outro lado, o Atlético-MG segue seu drama neste início de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Galo empatou com o Vitória em 2 a 2, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela terceira rodada do torneio.

Com o resultado, os comandados de Cuca seguem sem vencer no Brasileiro. O time mineiro ocupa a 17ª colocação, com dois pontos somados.

O zagueiro Lyanco está de volta após cumprir suspensão. Por outro lado, Guilherme Arana, Igor Rabello, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios desfalcam o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X ATLÉTICO-MG

Local: Vila Belmiro, em Santos, SP



Data: 16 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado



Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro



VAR: Daniel Nobre Bins

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Rollheiser; Thaciano (Neymar), Guilherme e Tiquinho Soares



Técnico: César Sampaio

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Gabriel Menino (Fausto Vera), Rubens, Scarpa e Cuello; Hulk e Rony



Técnico: Cuca