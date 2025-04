Internacional x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da quarta rodada do Brasileiro

O Palmeiras inicia, nesta quarta-feira, uma maratona de jogos fora de casa. O primeiro deles será contra o Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

De um lado, o Verdão está na vice liderança do Brasileirão, com sete pontos conquistados, empatado com o Flamengo, que lidera com maior saldo de gols. Já o Inter está na sexta posição, com cinco pontos.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri. O time está invicto há seis jogos, com quatro vitórias seguidas. Com mais um triunfo, o Alviverde chegaria a sua melhor marca no ano.

O Internacional, de Roger Machado, ainda não sabe o que é perder na temporada. Ao todo, são onze vitórias e seis empates, além do título do Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, vem de um empate sem gols com o Fortaleza, no Castelão.

Para o duelo com o Verdão, o Inter tem os retornos de Fernando, Alan Patrick e Bruno Henrique, que foram preservados diante do Leão. Os lesionados Rochet, Juninho, Victor Gabriel (lesão na coxa direita), Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Lucca seguem fora.

O Palmeiras também chega para o confronto com algumas baixas. Nos últimos dias, Abel perdeu Marcos Rocha e Murilo, com edema na panturrilha e lesão muscular na coxa esquerda, respectivamente. Além deles, estão no DM Bruno Rodrigues, Mayke, Lucas Evangelista e Raphael Veiga.

Palmeiras e Internacional se enfrentaram pela última vez em agosto de 2024, pela 21ª rodada do Brasileirão. O duelo terminou empatado por 1 a 1. Bruno Henrique fez para o Inter, e Rony empatou para o Verdão.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X PALMEIRAS

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)



Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima



Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Felipe Alan Costa de Oliveira



VAR: Caio Max Augusto Vieira

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Valencia.



Técnico: Roger Machado

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres Estêvão e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira