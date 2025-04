Palmeiras goleia o Flamengo e dorme na liderança do Brasileirão feminino

Nesta terça-feira, o Palmeiras venceu o Flamengo, por 5 a 2, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Laís Estevam (duas vezes), Amanda Gutierres, Ingryd e Soll anotaram os gols alviverdes no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto Cristiane e Núbia fizeram para as mandantes.

Com este resultado, as Palestrinas chegam a 11 pontos e dormem na liderança do Brasileiro. Enquanto o Flamengo, com sete, fica em sexto lugar.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada da competição. A bola rola às 16 horas (de Brasília), em Atibaia, no CT Red Bull Bragantino. Já o Palmeiras duela com o Bahia, no domingo, às 20h30, na Arena Barueri.

O jogo

As Palestrinas abriram o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Diany levantou a bola na área e Agustina afastou mal. Greicy aproveitou a falha da zagueira flamenguista, ficou com a bola na área, cruzou para o meio e Laís Estevam chegou batendo para colocar o Verdão em vantagem. O Flamengo levou perigo, aos 15, com chute perigoso de Fernandinha. Kate Tapia espalmou e evitou o empate.

O Verdão ampliou o marcador aos 20. Greicy acionou Espinales, que avançou em profundidade e cruzou pelo alto. Laís Estevam, novamente, fez, de cabeça. Aos 26, Cristiane cabeceou de dentro da área e acertou o travessão do Palmeiras. Na sequência, Laysa teve duas chances. Na primeira, furou e na outra mandou por cima da meta palmeirense.

Aos 30, Fernandinha cruzou na área, Cristiane venceu Espinales na marcação, deu toque de primeira, sem chance para Tapia, diminuindo para o Rubro-Negro com um golaço. Nos acréscimos, Amanda Gutierres bateu de fora da ?re e mandou perto do gol de Isa Cruz.

O Flamengo empatou o jogo aos 22 do segundo tempo. Jucinar levantou a bola na área após cobrança de escanteio curto de Glaucia. Núbia subiu mais que a defesa palmeirense e cabeceou para o gol. Quatro minutos depois, as Palestrinas voltaram a ficar à frente do placar. Laís Estevam brigou pela bola na área e conseguiu tocar para Amanda Gutierres, que soltou a pancada para balançar a rede.

Aos 44, Tainá Maranhão fez boa jogada pela esquerda, foi até o fundo da área e tocou pra trás. Amanda Gutierres deixou passar, e Ingryd apareceu livre e estufou a rede. Nos acréscimos, ainda deu tempo de mais um. Tainá saiu bem em contra-ataque e serviu Soll, que recebeu de frente para o gol, bateu para o gol e deu números finais à partida.