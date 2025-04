Palmeiras terá maratona de mais de 11 mil km enquanto lida com rotina de lesões no elenco

O Palmeiras viverá uma maratona fora de São Paulo nos próximos dias, são dois jogos pelo Campeonato Brasileiro e um pela Libertadores. Entre está quarta-feira e a próxima quinta, o elenco enfrenta o Internacional no Rio Grande do Sul, o Fortaleza no Ceará e uma viagem desgastante para encarar o Bolívar em La Paz, pela terceira rodada da competição continental.

Serão cerca de 11,3 mil quilômetros percorridos nesses três duelos. A equipe voltará para a capital paulista ao fim de cada partida e se concentrará na Academia de Futebol antes da viagem seguinte.

A sequência deve dar a oportunidade a Abel Ferreira de rodar o elenco. O time alviverde tem um alto número de jogos na temporada e conta com uma quantidade substancial de desfalques por lesão. São 21 duelos em pouco mais de três meses. Os atletas Murilo, Lucas Evangelista, Raphael Veiga e Mayke estão entregues ao departamento médico.

O lateral-direito Marcos Rocha voltou a treinar, foi relacionado para o duelo contra o Corinthians, mas sentiu novamente uma lesão. Ele havia se recuperado de um problema na coxa esquerda. E durante as atividades desta terça-feira apresentou um edema na panturrilha esquerda.

Com esses desfalques pelo lado direito, o zagueiro Bruno Fuchs deve seguir improvisado na função. Outra opção é dar mais minutos ao jovem argentino Giay, que entrou bem no clássico do último final de semana.

Para o duelo com o Inter, o clube alviverde deve manter a mesma base que venceu o Corinthians por 2 a 0. A equipe está invicta e lidera o Brasileirão com sete pontos ao lado do Flamengo. Os comandados de Abel também estão na ponta do Grupo G da Libertadores.