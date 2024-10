'Ele é perigoso', diz Lando Norris após punição dupla para Verstappen

Imagem: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Os rivais na disputa pelo título da Fórmula 1, Max Verstappen e Lando Norris, se encontraram na pista novamente na volta 10 do GP da Cidade do México, e mais uma vez os dois foram parar fora da pista após uma manobra bastante agressiva do holandês que, desta vez, foi punido duas vezes.

Norris disse que sabia o que esperar do rival. "Não queria esperar isso porque respeito muito o Max como piloto. Eu estava pronto para esperar algo desse tipo. A pilotagem não foi muito limpa, na minha opinião. Coisas como hoje são um pouco longe demais na minha opinião, e obviamente na opinião dos comissários também, e eu diria que provavelmente a opinião da maioria das pessoas, e não é assim que acho que muitas pessoas gostam de correr, mas eu respeito Max, quero disputar muito contra ele, mas se eu não fizesse o que fiz hoje provavelmente estaria fora da corrida".

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que as punições "provavelmente não são suficientes. Está ficando um pouco ridículo", referindo-se à pilotagem de Verstappen, que preferiu focar na falta de performance do seu carro.

"Honestamente, 20 segundos é muito, mas não vou chorar por isso e não vou compartilhar minha opinião. O maior problema que tenho é que hoje foi um dia ruim em termos de ritmo de corrida", disse o holandês, que demorou mais que o normal para ir à área de entrevistas.

"Senti que a curva 4 era mais discutível, e o que aconteceu na curva 7 é o que é. Sinceramente essas duas coisas também não são problema meu, o problema é que somos muito lentos e é por isso que estou sendo colocado nessas posições."

O que aconteceu entre Verstappen e Norris no México

Primeiro, Norris tentou passar Verstappen na curva 4, mas os comissários entenderam que Verstappen forçou o inglês para fora da pista e deram 10 segundos de punição para ele. Quando Norris voltou à pista, ele estava à frente de Verstappen, que se jogou por dentro na curva 8 e não conseguiu fazer a curva.

Norris, que estava no lado de fora, teve que sair da pista de novo para evitar a batida com Verstappen, e o líder do campeonato recebeu outra punição, também de 10 segundos, por ter saído da pista e ganhado vantagem, já que ele conseguiu completar a ultrapassagem saindo da pista.

Via rádio, Norris disse que o rival "é perigoso. Vou acabar no muro". Depois, quando Verstappen foi avisado sobre as punições, disse que não se surpreendia, dando a entender que o fato de Norris ter sido punido na outra disputa deles, da semana passada, em Austin, influiu na decisão. E seu engenheiro, Gianpiero Lambiase, disse que "houve muita choradeira" pela punição.

Verstappen pagou a punição durante sua parada no box, tendo se mantido por quase 20 voltas à frente de Norris, mesmo tendo um ritmo pior do que o rival. Isso ajudou as duas Ferarri a escaparem na ponta e a conseguirem a segunda dobradinha em dois finais de semana seguindos.

Verstappen voltou em 15º, a 50 segundos do líder Carlos Sainz, e terminou a prova na sexta colocação. Norris foi o segundo e agora a diferença entre os dois é de 47 pontos com quatro corridas para o final 122 pontos para o final.

Assim como já aconteceu quando Verstappen disputou o título com Lewis Hamilton em 2021, há muita discussão sobre a maneira como o tricampeão disputa posição, sempre se certificando de que está na frente na tangente da curva, já que as regras da F1 determinam que isso dá direito sobre a curva ao piloto. Mas como ele muitas vezes faz isso carregando muita velocidade na curva e não conseguindo completá-la, cabe aos seus rivais saírem da pista para evitar batida.