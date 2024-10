Estêvão vê Raphael Veiga como referência e exalta parceria com o meia no Palmeiras: "Importante para mim"

Estêvão tem sido um dos principais personagens do Palmeiras na temporada de 2024. O atleta de 17 anos é o vice-artilheiro da equipe no Brasileirão, com dez gols marcados. A joia palmeirense destacou a parceria com Raphael Veiga e revelou tê-lo como referência desde as categorias de base, assim como Dudu. Na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, Estêvão marcou um dos gol e deu assistência para o de Raphael Veiga.

"O Veiga, desde que eu cheguei aqui, me ajudou bastante. Foi um cara que eu sempre tive liberdade para poder conversar, poder perguntar algumas coisas. E, desde a base, eu sempre falo para ele que ele era uma referência no Palmeiras para mim, porque eu o via quando ia ao Allianz Parque assistir aos jogos, via ele, o Dudu em campo, e hoje estou aqui com eles, ainda mais o Veiga, que eu criei uma intimidade, um cara que a gente sempre está junto, a gente sempre tenta conversar e se conectar dentro de campo também. Acho que isso é muito importante, foi muito importante para mim e continua sendo, a gente se ajudando. Acho que cada um de nós fica muito feliz pelo sucesso um do outro", disse.

Estêvão está a um gol de alcançar Pedro e se tornar o artilheiro do Brasileiro. Caso seja o maior marcador do torneio, o atleta de 17 anos pode se tornar o jogador mais novo a ser o artilheiro da competição. Neste ano, ele tem, pelo time profissional, 38 jogos, 12 gols e 11 assistências.

O Palmeiras volta ao Allianz Parque depois de mais de um mês e tem a expectativa de casa cheia. O atacante palmeirense citou a força da torcida e destacou a importância disso para a reta final do Brasileiro. A oito rodadas do fim da competição, o Verdão é o segundo colocado, com 60 pontos, um atrás do líder Botafogo.

"É sempre bom voltar para casa, né? O Allianz Parque é um trunfo nosso. O Allianz lotado não tem sensação melhor. A gente estava com saudade disso e com certeza vamos desfrutar junto com a torcida, vamos dar o nosso máximo. A gente sabe que o Fortaleza é um time que está na disputa, que está ali em cima brigando com a gente também. Vamos dar o nosso máximo e, se Deus quiser, fazer um grande jogo e sair com a vitória", finalizou Estêvão.

Enquanto tenta alcançar a artilheira do Brasileiro, Raphael Veiga busca seu 100° com a camisa do Verdão. A dupla, que tem tido parceria de sucesso, está à disposição do Palmeiras para o jogo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).