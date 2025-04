João Fonseca é elogiado por ex-treinador de Serena Williams: 'Jogador com o maior potencial'

O renomado técnico francês Patrick Mouratoglou, que treinou a multicampeã Serena Williams, afirmou em entrevista recente que o brasileiro João Fonseca é o atleta mais promissor da nova geração do tênis. O especialista destacou a autoconfiança do carioca e a boa estrutura que cerca o profissional.

"No quesito autoconfiança, acho que o Fonseca é excepcional. Mas não é só isso que conta, é preciso olhar também para a estrutura que estão construindo ao redor dele, o estilo de jogo, que obviamente não pode ser deixado de lado, a capacidade de evitar lesões, a qualidade física, os pontos fracos Na minha opinião, hoje, o jogador com o maior potencial de todos é o Fonseca. Ele progride muito mais rápido do que todos os outros. E isso é sempre um sinal muito, muito importante", disse ao canal Eurosport.

Ele também comparou os jovens da nova geração, incluindo o atual número 59 no ranking da ATP, com o lendário Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slam da história. Para ele, a crença que os novos competidores possuem em si mesmos lembra o sérvio no início de carreira.

"Há uma série de parâmetros que considero importantes. O primeiro é a crença que eles (jovens) têm em si mesmos. Isso é, quase, o critério mais importante... (É importante ter) essa crença extremamente forte de que vão ser os melhores, como tinha o Novak (Djokovic)", concluiu.

João não entra em quadra desde 24 de março, quando foi eliminado do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O tenista aproveitou esse período para se preparar e tirar um período de descanso ao lado da família no Rio de Janeiro.

Agora, Fonseca terá uma sequência grande de torneios entre os meses de abril e maio, com participações confirmadas no Masters 1000 de Madri e o Masters 1000 de Roma. O Challenger de Estoril, em Portugal, também está no calendário, mas só será disputado se o atleta for eliminado cedo em Madri. Na última terça-feira, o carioca confirmou seu nome na lista oficial de Roland Garros.

Na temporada 2025, João Fonseca disputou 26 partidas no circuito profissional e conquistou três títulos: o Challenger de Camberra, o AT5 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. Além de vitórias contra os experientes Andrey Rublev e Ugo Humbert.