Seleção brasileira vai jogar na Neo Química Arena contra o Paraguai em junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a seleção brasileira jogará contra o Paraguai na Neo Química Arena, no dia 10 de junho, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"Definimos há pouco o jogo do Brasil contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O centro de treinamento do Corinthians servirá também como base da preparação da Seleção neste período. Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador", anunciou Ednaldo Rodrigues em comunicado.

A seleção também vai usar a estrutura do Corinthians para se preparar para o duelo. O time nacional, ainda sem treinador, vai treinar no CT Joaquim Grava, elogiado pela CBF por causa da estrutura. Também favorece a logística, já que o centro de treinamento é próximo ao aeroporto de Guarulhos, facilitando os atletas que vêm de fora e a viagem ao Equador para a partida anterior ao jogo com o Paraguai.

A CBF voltou a se entender com o Corinthians depois de deixar de usar o CT do clube em outubro do ano passado por atrito gerado em razão da mudança de data da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, a seleção acabou usando a Academia de Futebol, CT do Palmeiras.

A última partida da seleção na casa do Corinthians ocorreu em novembro de 2021. Quando os comandados do técnico Tite venceram a Colômbia por 1 a 0 e confirmaram a vaga na Copa do Mundo do Catar. O gol do jogo foi de Lucas Paquetá.

O Brasil ocupa o quarto lugar das Eliminatórias e a próxima Data Fifa será decisiva para os planos da seleção. Antes de enfrentar os paraguaios, a equipe viaja para pegar o Equador, no dia 5 de junho, em Quito. O local do duelo ainda não está definido.