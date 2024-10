Modric supera Puskás e quebra recorde de quase 60 anos no Real Madrid

Lukas Modric continua fazendo história no Real Madrid. Neste sábado (19), ele se tornou o jogador mais velho a vestir a camisa do clube merengue.

O que aconteceu

Modric superou Puskás em um recorde que durava quase 60 anos. Com 39 anos e 40 dias, o croata ultrapassou o lendário jogador húngaro, que tinha disputado sua última partida pelo Real com 39 anos e 36 dias, no ano de 1966.

Lukas Modric entrou em campo na segunda etapa da vitória de 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Foi dele, aliás, a assistência para o segundo gol, marcado por Vinícius Júnior.

Não gosto que me lembrem da idade, mas é algo realmente impressionante. Estou muito orgulhoso de conseguir esse recorde e de continuar jogando no melhor clube do mundo

Perto dos 40 anos, Modric ainda despista sobre a data de aposentadoria. "Eu me sinto muito bem, tanto física quanto mentalmente. Continuo jogando e isso é o que mais quero. Vamos ver o que acontece, mas o importante é que continuo ajudando o time".

Modric acumula 27 títulos ao longo de 13 temporadas vestindo a camisa do Real Madrid, entre eles seis Champions League, quatro La Ligas e cinco Mundiais de Clubes.