Lucas Verthein conquista mais três títulos brasileiros de remo

Lucas Verthein comemorou importantes conquistas no Campeonato Brasileiro de remo. Neste final de semana, o atleta olímpico brilhou na raia olímpica da USP, em São Paulo, e ganhou as provas do Single, Double e Four Skiff, chegando a 57 títulos em sua carreira.

O primeiro desses três títulos na capital paulista veio na sexta-feira, na disputa do Single Skiff, sua prova preferida, a mesma que o levou aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e Paris-2024. Controlando bem as remadas e administrando a liderança de ponta a ponta, Lucas admitiu ter segurado o ritmo na reta final, já pensando nas duas provas que teria no sábado, o Double Skiff e o Oito Com. Na linha de chegada, a felicidade pelo 55º título brasileiro.

"Estou feliz por ter entregado meu melhor, como sempre. No Single, sabia que precisava me posicionar bem na prova, remar bem tecnicamente e com muito amor. Quando cheguei nos últimos 500m, já com uma bela distância, comecei a dar uma segurada pensando no sábado, para não desgastar ainda mais meu físico. A gente sente muito quando chega no limite, o corpo cobra no dia seguinte. Controlei e garanti mais esse título, meu 55º brasileiro", disse.

No sábado, com o tempo mais fechado, já com chuva, hora de entrar na água com o parceiro Bernardo Barreto para a disputa do Double Skiff. Ao final dos 2.000m de prova, e novamente liderando desde a largada, mais um título para o Botafogo, a 56ª conquista nacional de Lucas Verthein. Um pouco mais tarde, já voltava à raia para competir no Oito Com. Assim como nas demais, ele também defendia o título de 2023, mas, desta vez, o barco alvinegro ficou com o terceiro lugar.

"Como já falei anteriormente, tenho o objetivo de chegar a 100 títulos nacionais. Quero até aproveitar para agradecer a todos aqueles que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Especialmente ao clube e ao Paulinho, meu treinador, claro, e aos meus apoiadores: Granado, Nude, Time Rio, Marinha do Brasil, Time Brasil e Confederação Brasileira de Remo. Não remo sozinho, tenho toda uma estrutura ao meu redor, e não seria nada sem eles", afirmou.

Por fim, neste domingo, a final do Four Skiff, novamente ao lado de Bernardo Barreto, com Pedro Henrique Alves e Marcelo Barbosa completando a equipe do Botafogo. Mais uma vez, não deu para os rivais e a vitória veio com mais de um barco de diferença, o título brasileiro de número 57 de Lucas Verthein, a grande referência do remo nacional há pelo menos dois ciclos olímpicos. O que faz com que ele sempre enalteça a importância de se divulgar cada vez mais seu esporte.

"É mesmo um momento de gratidão por tudo que vem acontecendo na minha vida, com bons resultados. Muito feliz por vir colocando meu esporte nestes anos cada vez mais no radar das pessoas que não o conheciam, o que, para mim, é uma enorme satisfação. Este também é o nosso papel como esportista. Que mais e mais gente, principalmente crianças, possam nos procurar no remo e iniciar nesse esporte apaixonante. Estarei sempre aqui por eles", finalizou.