Guarani vence clássico fora de casa e mantém a Ponte Preta no Z4 da Série B

Neste domingo, o Guarani superou a Ponte Preta, por 1 a 0, pela 32ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli. Apesar de seguir em situação delicada, a equipe manteve o rival na zona de rebaixamento.

Na 17ª colocação, a Macaca está com 35 pontos, um a menos do que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. O Bugre, por sua vez, segue na lanterna, com 31 unidades, mesma pontuação do Ituano, mas com desvantagem no número de vitórias.

Em seu próximo compromisso, a Ponte Preta enfrenta o Brusque, às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Moisés Lucarelli. O Guarani, por sua vez, duela frente ao Sport, na quinta, às 21h30, na Ilha do Retiro.

O jogo

Aos seis minutos, o Guarani quase abriu o marcador, quando Heitor cobrou falta, a bola desviou e morreu na rede pelo lado de fora. Pouco depois, a Ponte Preta respondeu com Dodô finalizando perto do travessão.

Melhor na partida, a Ponte teve outra chance de marcar, mas Jeh recebeu na pequena área e cabeceou por cima da meta. Na sequência, o atacante finalizou de voleio e desperdiçou outra oportunidade.

A primeira grande chance do segundo tempo foi do Guarani. Luan Dias tabelou com Caio Dantas, se infiltrou e cavou para defesa do goleiro Luan.

Aos 23 minutos, o Guarani chegou ao gol de desempate. Após passe de Heitor, Matheus Bueno acertou o cantinho para abrir o marcador.

Mesmo com a desvantagem, a Ponte Preta não criou grandes chances e, por consequência, não evitou a derrota no clássico.