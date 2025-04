Indiciado pela PF, Bruno Henrique está concentrado para jogo do Flamengo

Do UOL, no Rio e em São Paulo

Indiciado pela PF (Polícia Federal), o atacante Bruno Henrique está concentrado com o elenco do Flamengo para o duelo de amanhã do rubro-negro.

O que aconteceu

O jogador está concentrado para encarar o Juventude, amanhã, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O embate é válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo se manifestou em relação ao episódio. O clube afirmou que "não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa" e que "tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal".

Bruno Henrique é alvo da PF em investigação sobre apostas Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Bruno Henrique é suspeito de forçar cartão em partida do rubro-negro contra o Santos, em novembro de 2023, para beneficiar apostadores. A PF e a assessoria do atleta optaram por não comentar o episódio.

Na partida, disputada em Brasília, Bruno Henrique levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do 2° tempo. Ele reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. O Fla perdia por 2 a 1, e Gerson já havia recebido cartão vermelho.

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira em outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4 mil conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias — o que sinaliza que parte do acervo foi deletado.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos — que foi reprogramado de 29 de outubro para 1° de novembro.

Wander: O tio você está com 2 cartão no brasileiro?

Bruno Henrique: Sim

Wander: Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk

Bruno Henrique: Contra o Santos

Wander: Daqui quantas semanas?

Bruno Henrique: Olha aí no Google

Wander: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk

Bruno Henrique: Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém

Wander: Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso