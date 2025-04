'Nefasto': Comentaristas reagem a suspeitas de apostas sobre Bruno Henrique

Alicia Klein, Bira e Yara Fantoni comentaram, no Fim de Papo, o indiciamento de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, pela PF (Polícia Federal) por estelionato e fraude em jogos esportivos.

O jogador é suspeito de forçar um cartão em uma partida diante do Santos, em 2023, para beneficiar apostadores.

Alicia: Misto de burrice e ganância

Em se comprovando as denúncias - e os indícios são muito fortes -, é uma mistura clara de burrice, desonestidade e ganância. Um jogador que ganha o que ele ganha, um salário milionário mensalmente, fazer esse tipo de coisa, envolver-se nesse tipo de aposta para emprestar dinheiro para parente - e ainda pedir o dinheiro de volta? O que são 10, 12 mil reais para o Bruno Henrique? Nada!

Alicia Klein

Bira: Uma derrota do futebol brasileiro

É mais uma derrota do futebol brasileiro. Já temos tantas derrotas em campo, de gestões, de federações e confederações. E agora esse problema nefasto, que é a relação das casas de apostas com os jogadores. Urge, na verdade, alguma política de educação com foco em ética no esporte, punições severas.

Bira

Yara: Bruno Henrique deveria ser afastado

Logicamente, se ele for para o jogo, ele vai abalado, mas o Bruno Henrique já vem desgastado por isso. Mas o emocional já [sabia] que a qualquer momento isso iria estourar. Quem tem culpa no cartório, sabe que uma hora vem à tona. Acho que ele está confuso. O Flamengo, até pelo mental do jogador deveria afastar, conversar com o jogador.

Yara Fantoni

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.