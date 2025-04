Franca vence o Flamengo e encerra fase de classificação do NBB com 14 vitórias seguidas

O Franca venceu o Flamengo por 97 a 91 nesta terça-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Pedrocão, em Franca, no interior de São Paulo. O grande destaque da partida foi o ala-armador Didi Louzada, cestinha com 21 pontos.

Com o resultado, o Franca alcançou seu 14º triunfo consecutivo na competição. A equipe fechou a fase de classificação na terceira posição, com 25 vitórias e nove derrotas. Já o Flamengo encerrou em segundo, com 26 vitórias e oito derrotas.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, pela semifinal da Champions League das Américas, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O jogo

Após um início dominante de primeiro quarto pelo Franca, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações e virar a partida.

Já no segundo quarto, a equipe visitante seguiu na frente do placar. No último lance, Didi anotou uma cesta de três e diminuiu a diferença para apenas um ponto (56 a 55).

O Franca voltou melhor para o terceiro quarto e disparou na liderança, abrindo dez pontos.

Apesar de uma tentativa de reação do Flamengo no último quarto, os mandantes controlaram o relógio, rodaram mais a bola e fecharam a partida em 97 a 91.