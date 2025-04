Flamengo aprova contas de Landim em meio ao baque do caso Bruno Henrique

Foi em meio ao baque da notícia de que Bruno Henrique está indiciado pela Polícia Federal que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou sem ressalvas as contas do ex-presidente Rodolfo Landim referentes ao seu último ano de gestão, em 2024.

O que aconteceu

Ao todo, 185 conselheiros aprovaram as demonstrações financeiras do ex-gestor, 51 foram contra e 22 se abstiveram na noite de hoje.

Havia um parecer da comissão de finanças do Flamengo que apontava um descumprimento de regras fiscais. A denúncia era em relação a uma aceleração de gastos do segundo semestre. O centro da disputa se refere ao aumento de gastos com a compra do terreno no estádio e contratações de jogadores no período final do mandato, como Alcaraz, Plata e Michael.

A corrente de Landim rebate que trata-de de uma acusação política. Indica que, durante sua gestão, multiplicou a receita, deixou caixa de R$ 70 milhões no clube e o Conselho Fiscal referendou as contas.

Por fim, o parecer aponta que o endividamento operacional líquido no ano foi R$ 247 milhões acima do previsto. E critica o fato de a diretoria não ter pedido uma revisão do orçamento.

A visão de aliados do ex-presidente é de que o atual presidente Luiz Eduardo Baptista impediu a apresentação de um novo orçamento ao não vota-lo no Conselho de Administração. Na visão do ex-presidente e aliados, isso é um descumprimento do estatuto, já que o orçamento final só será apresentado agora em abril.

E apontou que o déficit foi meramente contábil, fruto do dólar valorizado. A antiga diretoria ainda defendeu que, no geral, as contas do clube estão bem melhores do que antes da chegada de Landim.