Adson aponta falha na troca de passes como um dos fatores determinantes para a derrota do Vasco

O Vasco sofreu sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Jogando na Arena Castelão diante do Ceará, o Cruzmaltino perdeu por 2 a 1. Pedro Raul anotou os dois dos mandantes, enquanto Vegetti descontou para a equipe carioca.

Após a partida, Adson comentou que os erros na troca de passes do time contribuíram para o resultado negativo.

"Eu acho que a gente falhou muito nos passes e cedeu muitos contra-ataques para a equipe adversária, mas também tínhamos que sair para o jogo e não tinha como", avaliou o meia-atacante Adson, em entrevista ao SporTV.

"Agora é trabalhar que no fim de semana tem mais um jogo importante", completou.

O Vasco, que deixou o G4 com a derrota, vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília). Esta será a terceira vez que os rivais se encontram em 2025, com três vitórias rubro-negras.