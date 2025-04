Polícia Federal indicia Bruno Henrique, do Flamengo, por fraude em jogo contra o Santos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por fraude em jogo contra o Santos, pela edição de 2023 do Campeonato Brasileiro. Ele é suspeito de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores, entre eles alguns parentes. A informação foi publicada inicialmente pelo site Metrópoles.

No telefone celular do irmão de Bruno Henrique, apreendido pela PF, os investigadores encontraram troca de mensagens comprometedoras. As conversas indicam a participação do atacante do Flamengo em esquema para forçar um cartão amarelo na partida contra o Santos.

"O tio você está com 2 cartão no brasileiro?", perguntou Wander, irmão de Bruno Henrique, recebendo resposta afirmativa. "Quando (o) pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk", acrescentou Wander. "Contra o Santos", respondeu Bruno Henrique. O irmão, então, fala que vai "guardar o dinheiro" e cita um "investimento com sucesso".

Na véspera da partida contra o Santos, de acordo com apuração da PF, Bruno Henrique fez uma ligação para o irmão com a finalidade de confirmar que tomaria o cartão amarelo. O atacante do Flamengo, de fato, foi advertido no jogo em questão, pela 31º rodada do Brasileirão 2023.

Nos acréscimos do confronto disputado no Estádio Mané Garrincha, com o placar em 2 a 1 para o Santos, Bruno Henrique comete falta sobre Soteldo após levar uma caneta do venezuelano. Antes mesmo de receber o cartão amarelo, ele reclama ostensivamente com o árbitro Rafael Rodrigo Klein. O atacante segue reclamando e, em seguida, toma o vermelho.

Na última segunda-feira, Bruno Henrique acabou indiciado pela PF por estelionato e fraude em competição esportiva. Três dos apostadores beneficiados, também indiciados, são parentes do atacante: Wander Nunes Pinto Junior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima).

O Flamengo tratou do assunto por meio de comunicado oficial divulgado na noite desta terça-feira. O clube informou que "não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique".

"O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito", encerra a nota.