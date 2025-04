Autor dos dois gols do Ceará, Pedro Raul celebra vitória pelo Brasileirão: "A gente tem feito um excelente trabalho"

Nesta terça-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Vasco por 2 a 1 na Arena Castelão. Autor dos dois gols do Vozão, Pedro Raul destacou a qualidade do elenco e prometeu pagar ambos os jogadores que deram assistências para os seus tentos.

"Particularmente falando, respeitando todas as equipes, mas a gente podia estar melhor ainda, com mais pontuação. A gente teve o resultado com o Bragantino, que foi engasgado. Saímos na frente 2 a 0, tomamos um empate no final. A gente tem feito um excelente trabalho. O que acontece de probabilidade, prognóstico, isso não nos afeta, a gente sabe da qualidade do nosso grupo, da força que a gente tem interna. E principalmente jogando aqui, é muito difícil", afirmou ao SporTV.

"Eu falei para eles sobre o bicho, eu sempre pago pela assistência, nesse jogo vou dobrar. Mugni e Guilherme vão receber o Pix agora", concluiu.

Com o resultado, a equipe cearense subiu para a terceira posição na tabela, com sete pontos. O Ceará volta a campo nesta segunda-feira, contra o Bahia, pela próxima rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.