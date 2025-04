Pedro Raul vence 'duelo dos gigantes', e Ceará bate Vasco no Castelão

O Ceará recebeu o Vasco na Arena Castelão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 1 com dois gols de Pedro Raul, que protagonizou um "duelo de gigantes" com Pablo Vegetti, autor do único gol dos cariocas.

O resultado fez o Ceará subir cinco posições na tabela neste início de rodada. Com sete pontos, mesma contagem dos líderes Flamengo e Palmeiras, o Vozão assumiu a terceira posição e aguardará os demais jogos.

O Vasco, por sua vez, ficou estacionado com os mesmos seis somados. Na próxima rodada, o Cruzmaltino terá pela frente o Flamengo. A partida acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Do outro lado, o Vozão visita o Bahia na Arena Fonte Nova. A bola rola na segunda-feira (21), às 20h.

O jogo

O confronto começou morno no Castelão, com as duas equipes se estudando. O Vasco buscava manter a posse de bola, mas tinha dificuldades para infiltrar na última linha do Vozão. Já a equipe cearense tentava imprimir mais velocidade ao jogo e tinha mais disposição na busca pelo gol.

O Ceará foi crescendo e criava situações de perigo até que aos 28 minutos, Lucas Mugni foi lançado na esquerda da área. O zagueiro João Victor tentou cortar de cabeça mas acabou tocando na frente do meia argentino, que cruzou de primeira e Pedro Raul esticou o pé e tocou para o fundo da rede.

Sem conseguir encaixar um bom ataque, o Vasco teve sua melhor chance do primeiro tempo numa cobrança de falta, nos acréscimos. Próximo da área pela direita, Payet levantou, Hugo Moura desviou de cabeça para o segundo pau e Vegetti se esticou para finalizar, mas a bola foi pela linha de fundo.

O Cruzmaltino voltou para o segundo tempo com três alterações: entraram Jair, Adson e Rayan, nas vagas de Paulinho, Garré e Nuno Moreira. O time passou a se movimentar mais ofensivamente, especialmente pelo lado esquerdo, entretanto, seguiu com a mesma lentidão na transição da defesa para o ataque e facilitava a marcação.

Com a vantagem no placar, o Ceará recuou e diminuiu o ritmo e foi sendo pressionado pelo Cruzmaltino, mesmo que de forma pouco organizada. O duelo foi ficando picado e de baixo nível técnico, com jogadores caindo a todo momento e interrompendo as jogadas.

Mesmo sem mostrar maiores pretensões, o Ceará se aproveitou da fragilidade da defesa vascaína para ampliar, aos 35 minutos. Livre na intermediária pela direita, Galeano levantou no segundo pau, na linha da pequena área. Guilherme tocou do outro lado de cabeça e Pedro Raul, livre, completou para o gol.

O Vasco não se entregou e e os minutos finais foram dramáticos, com o Vasco todo em cima do Ceará. O Cruzmaltino diminuiu nos acréscimos. Aos 47, Rayan recebeu na esquerda da área e cruzou na medida para Vegetti marcar de cabeça.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 VASCO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: Terça-feira, 15 de abril de 2025

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

Cartões Amarelos: Fabiano, Galeano, Matheus Bahia, Léo Condé (Ceará); PH, Hugo Moura, Paulinho, Vegetti (Vasco)

Gols: Pedro Raul, aos 28 min do 1º tempo e aos 35 min do 2º tempo; Vegetti, aos 47 min do 2º tempo

CEARÁ: Bruno Ferreira (Fernando Miguel), Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Lourenço), Fernando Sobral e Lucas Mugni (Matheus Araújo; António Galeano, Pedro Raul (Rômulo) e Aylon (Guilherme). Técnico: Léo Condé

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Jean Davi) e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair) e Dimitri Payet (Alex Teixeira); Garré (Adson), Vegetti e Nuno Moreira (Rayan). Técnico: Fábio Carille