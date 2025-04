Minas vence Osasco e sai em vantagem na semifinal da Superliga feminina

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Superliga feminina de vôlei, o Minas recebeu o Osasco na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/22 e 25/14.

Com o resultado, o Osasco terá que superar o adversário no duelo de volta para forçar uma terceira partida. O novo confronto acontece na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Quem avançar, encara o vencedor do jogo entre Praia Clube e Sesi-Bauru.

O primeiro set foi equilibrado desde o início. A maior vantagem conquistada foi de quatro pontos, mas que logo foi alcançada pelo Osasco. No fim, o Minas viu o adversário empatar, porém venceu por 28 a 26.

Já no segundo, o Osasco inaugurou o marcador, mas o Minas impôs seu ritmo e venceu por 25 a 22, sem deixar o adversário ficar em vantagem novamente no set.

Até que o Minas fechou o terceiro com facilidade. Com uma ótima sequência de seis pontos seguidos ao longo do set, os mandantes triunfaram pelo placar elástico de 25 a 14.