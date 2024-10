Soteldo alfineta Messi por discussão em jogo: 'Não parava de falar'

O atacante Yeferson Soteldo, do Grêmio, comentou a discussão que teve com Lionel Messi durante o empate entre Venezuela e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O que aconteceu

O venezuelano disse que foi Messi quem começou a desavença entre eles em campo: "Ele que não parava de falar". Ele falou sobre o assunto em transmissão ao vivo, após ser perguntado se teria dito que a Albiceleste "recebeu" a Copa do Qatar. A declaração repercutiu na imprensa argentina.

Soteldo afirmou que afastou o braço do craque argentino para que "ficasse sério". Durante o bate-boca, Messi colocou a mão na nuca do venezuelano, que respondeu com um tapa no antebraço.

Eu não falei nada a ele. Eu o afastei para deixar sério. Era ele quem não parava de falar. Soteldo, em live

-¿Qué le dijiste a Messi? ¿Que le regalaron el Mundial?



"Lo manotee para que sea serio. Para que dejara de hablar"



A polêmica entre os camisas 10

A discussão aconteceu ainda com bola rolando. Jogadores das duas seleções tiveram alguns desentendimentos enquanto José Martínez, volante do Corinthians, era atendido no gramado.

Messi e Soteldo se encararam. O argentino colocou a mão atrás da cabeça do venezuelano, que não gostou.

Soteldo deu um tapa no braço de Messi. Os dois voltaram a se desentender verbalmente até que foram separados por Ferraresi, zagueiro do São Paulo.

O jogo foi quente em Maturín. A partida começou com 30 minutos de atraso por causa do campo encharcado e terminou empatada por 1 a 1. Após o duelo, jogadores argentinos, incluindo Messi, criticaram o gramado do estádio.