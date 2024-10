Coritiba tem jogador expulso, mas bate Vila Nova e mantém vivo o sonho de entrar no G4 da Série B

Na tarde deste sábado, a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. Fora de casa, o Coritiba venceu o Vila Nova, por 3 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Júnior Brumado, Natanael e Lucas Ronier anotaram os gols do time paranaense, enquanto Robson ainda perdeu um pênalti. Vini Paulista, do Coxa, ainda foi expulso.

Com o resultado, o Coritiba manteve vivo o sonho do retorno à elite do Brasileirão. O Coxa chegou ao 47 pontos e aparece na oitava posição, ficando a quatro pontos do Mirassol, que abre o G4 neste momento. Do outro lado, o Vila Nova desperdiçou a chance de assumir o quarto lugar, permanecendo em quinto, com 49 pontos.

Agora, os dois times retornam a campo pela 33ª rodada da Série B. O Vila Nova recebe o Amazonas nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Já o Coritiba visita o Paysandu nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro.

O jogo

A primeira grande oportunidade do jogo veio aos oito minutos. Após sobra de escanteio,Cristiano arriscou de fora da área e a bola rebateu na zaga do Coritiba. Alesson tocou nela e a bola sobreou com Henrique Almeida, que finalizou e acertou a trave do gol do Coritiba. O lance, porém, foi parado por impedimento do centroavante logo após ser concluído.

A partir daí, o jogo deu uma esfriada. O embate ficou muito travado por duelos no meio-campo e jogadas que terminavam sem finalizações das equipes, como um passe muito forte ou um cruzamento que acabou nas mãos de um dos goleiros.

Foi apenas com 32 minutos no relógio que o placar foi aberto no OBA. Júnior Brumado roubou bola a intermediária, carregou para a entrada da área e bateu rasteiro para o gol, marcando o primeiro gol da partida e fazendo 1 a 0 para o Coritiba.

Com o gol do Coritiba, o jogo passou a ficar mais aberto e o Vila Nova criou uma boa chance para marcar. Alesson recebeu lançamento em profundidade, invadiu a grande área, cortou para o meio e bateu para o gol, mas a bola foi pela linha de fundo.

Com 39 minutos no relógio, o Vila Nova conseguiu mais uma boa oportunidade. Após rebatida em cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área com Jemmes. O jogador arriscou o chute forte, mas viu a bola passar rente à trave direita e ir para fora.

Minutos depois, o Coritiba respondeu e perdeu grande chance de ampliar a vantagem fora de casa. Vini Paulista apareceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para dentro da área. Júnior Brumado estava sozinho e pegou mal na bola, finalizando por cima do travessão.

E aos 42 minutos, o Coxa realmente chegou ao segundo gol. Seba Gómez roubou a bola, fez boa jogada e serviu Natanael com passe em profundidade pelo lado direito. O lateral invadiu a grande área e bateu para o meio. A bola ainda desviou no goleiro Halls antes de acabar no fundo das redes.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Vila Nova desperdiçou sua melhor chance do jogo. Henrique Almeida recebeu cruzamento rasteiro dentro da área, mas chegou caindo para a finalização e não conseguiu pegar em cheio na bola, mandando por cima do gol.

Aos 12 minutos, o Vila Nova teve um pênalti marcado a seu favor. Marcelo Benevenuto perdeu a bola perto da entrada da área e Henrique Almeida recuperou, tocando para Igor Henrique. O meia correu em direção à grande área, mas pouco antes foi derrubado por Vini Paulista. Após revisão no VAR, a penalidade foi anulada pela arbitragem. No entanto, Vini Paulista foi expulso após o juiz entender que ele era o último homem.

A partir daí, o Vila Nova começou a pressionar o Coritiba para tentar construir uma reação, enquanto o Coritiba tentava sair em contra-ataques. Nenhum dos dois times, porém, conseguiu criar grandes oportunidades de gols.

Foi aos 35 minutos que o Coritiba ganhou um pênalti a seu favor. Robson invadiu a grande área, tentou passar pela marcação e foi derrubado. O juiz inicialmente mandou o lance seguir, mas após ser chamado no VAR, analisou a imagem e assinalou a penalidade. O próprio Robson foi para a cobrança, mas bateu para fora.

Mas aos 41 minutos, o Coritiba fez o terceiro gol. Após lançamento de Bruno Melo, Jemmes não cortou e Lucas Ronier deu um toquinho para tirar a bola do goleiro. O atacante do Coritiba encobriu Halls, colocou a bola no chão e só empurrou para o fundo das redes, fechando o placar em 3 a 0.