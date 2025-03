'Realidade dura' e 'Não pode dar mole': Memphis e Romero lamentam queda

O Corinthians foi eliminado na fase de pré-Libertadores pelo Barcelona-EQU, derrotado no agregado por 3 a 2. Os atacantes Memphis Depay e Romero lamentaram a derrota da equipe após o confronto.

O que aconteceu

Romero disse que a equipe bobeou no primeiro confronto e, mesmo com boa atuação no duelo desta quarta, não conseguiu a classificação. O Corinthians venceu por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil na Neo Química Arena, mas sofreu um 3 a 0 no Equador, que causou a eliminação do time de forma precoce.

Hoje a gente realmente deixou tudo para poder classificar. Acho que a gente deixou muito a desejar no primeiro jogo no Equador. Ficou muito difícil hoje. A gente sabe que na Libertadores a gente não tem que dar mole. Os dois jogos têm que jogar da mesma forma. Romero, após Corinthians 2 x 0 Barcelona-EQU, à Globo

"A gente tem uma final domingo e a gente tem que ser campeão", completou o camisa 11. O Corinthians enfrenta o Palmeiras no próximo domingo pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Memphis agradeceu aos torcedores pelo apoio e lamentou a eliminação. "Só posso agradecer aos torcedores, eles nos carregaram para essa vitória. É uma pena que não conseguimos marcar mais gols. É a realidade dura, trabalhamos forte pela Libertadores na última temporada, conseguimos, mas não finalizamos o trabalho para classificar. Temos que ser melhores."